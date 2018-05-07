Беременная Лобода поностальгировала о поцелуе с Максом Барских

Украинская артистка Светлана Лобода поделилась с фанатами роликом с выступления на российской премии МУЗ-ТВ.

В 2017 году артистка спела с украинским исполнителем Максом Барских песню "Твои глаза" и "Туманы". В конце выступления артист неожиданно поцеловал Свету. За кулисами Барских снова попытался поцеловать звезду. Но она отвергла его, сказав, чтобы не портил ей макияж. Этим моментом она и поделилась в своем Instagram.

"Это был действительно красивый номер. Что же нас ждет в этом году? Макс Барских наглец", - подписала видео Лобода.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 7 Май 2018 в 12:32 PDT

Ролик вызвал бурю обсуждения в комментариях, юзеры писали, что Барских и Лобода были бы прекрасной парой.

"Мне кажется, они были бы прекрасной парой", "Вы смотритесь", "Да, с Барских была бы красивая пара", "Безумно подходите друг другу", - писали подписчики.

Отметим, что певица сейчас проживает в США, где готовится к родам.

Напомним, в СМИ появилась информация, что отцом ребенка Лободы является солист культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Ранее дочь Светланы Лободы случайно раскрыла пол ее будущего ребенка.