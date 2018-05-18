Светлана Тарабарова беременна первенцем

Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова находится на шестом месяце беременности.

Она и ее супруг Алексей Бондарь впервые станут родителями, пишет Viva.ua.

Тарабарова снялась в трогательной фотосессии для журнала, где показала немалый животик. Исполнительница рассказала, как чувствует себя в роли будущей мамы.

"Невозможно передать, что я сейчас чувствую. Во мне бьется новая жизнь, маленькая вселенная! У меня возвышенное настроение и я вдохновлена – пишу почти каждый день! Точно знаю, у моего ребенка большое, чуткое и доброе сердце, потому что новый альбом мы пишем вместе...", – прокомментировала Тарабарова.

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Тарабарова заверила, что делать творческую паузу певица не планирует. Всего месяц назад она презентовала новый видеоклип на сингл "Маніфест", в котором танцевала вместе с балетом. Тогда она была на четвертом месяце беременности. В декрет, видимо, певица уходить не собирается – она активно гастролирует по Украине и проводит много времени в студии, работая над новым материалом.

Напомним, что Тарабарова вышла замуж в октябре 2016 года за своего директора Алексея. Для обоих это первый брак и первый ребенок.