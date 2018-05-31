В Москве популярный российский рэпер из-за драки попал в полицию

Рэпер Face (настоящее имя Иван Дремин) был задержан полицией 30 мая за драку с 16-летним блогером Тимуром Сорокиным.

По данным Telegram-канала Super, избитый рэпером блогер госпитализирован с сотрясением мозга.

Причиной драки называют ревность - Сорокин ранее встречался с девушкой Face блогером Марьяной Ро. Сам пострадавший в интервью РЕН ТВ подтвердил эту версию.

"Сегодня в офис одной крупной программы зашел Фэйс со своей девушкой Марьяной. На почве ревности - у меня были с ней отношения в 2017 году - он подошел ко мне как бы обняться. Но вместо этого нанес мне многочисленные удары в затылок. У меня началось крупное кровотечение. В этот момент я нахожусь в полиции. Мы пишем заявление", - рассказал Тимур.

Теперь блогер ждет назначения суд-мед экспертизы, чтобы понять тяжесть причиненного здоровью вреда.

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