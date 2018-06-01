"Ева — вторая Loboda". Украинская певица похвасталась забавным фото с дочкой

Снимок, опубликованный певицей в соцсети, за четыре часа собрал десятки тысяч лайков.
Известная украинская певица Светлана Лобода в Интернете поделилась забавной фотографией со своей старшей дочерью 7-летней Евангелиной.
Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за четыре часа он собрал более 86 тысяч лайков.
"My baby (мой ребенок — Ред.)", — подписала фото артистка.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ева — вторая Loboda…", — отметил _vladislav_stalman.
"Боже... у нее уже такая здоровая малая... сколько я проспала?", — написала kolyuchka_77. "Как две капли...", — считает marishka.marika.
Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку. СМИ писали, что отцом малыша является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.