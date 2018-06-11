София Ротару показала фото с любимыми

Украинская певица София Ротару выложила в Сеть фотографию, на котором запечатлена со своим любимыми сыном и внучкой — музыкальным продюсером Русланом и Соней Евдокименко.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 18 часов он собрал более 10 тысяч лайков.

"Замечательный день с любимыми!", — подписала снимок исполнительница.

Ранее СМИ узнали, что София Ротару вместе со своей сестрой Аурикой больше месяца нежились на Мальдивах в дорогостоящем отеле премиум-класса Shangri-La's Villingili Resort & Spa, стоимость такого длительного отпуска превышает миллион гривень.