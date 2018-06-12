Лобода "кинула" с концертами украинских фанатов ради россиян

На официальном интернет-портале украинской поп-певицы Светланы Лободы был обнародован график ее нового концертного тура.

Согласно нему, исполнительница "прокатится" с гастролями в городах России и Турции.

Кроме того, в конце октября нынешнего года Лобода запланировала проведение "космического шоу" в Москве. Концертный тур расписан на много месяцев вперед, но украинские города в нем отсутствуют.

"Я вас люблю. Скоро увидимся в туре! А в октябре – в Крокусе", –написала Лобода на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лобода рассказала об отце своего второго ребенка и поделилась планами на будущее.