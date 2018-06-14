Слова и музыка Святослава Вакарчука. "О.Е." презентовал новый сингл, аудио

Известная украинская рок-группа "Океан Ельзи" в четверг, 14 июня, презентовала новый сингл — "В небо жене".

Музыку и слова песни написал лидер музыкального коллектива Святослав Вакарчук, говорится на сайте "О.Е.".

"Мелодия… появилась еще во время пребывания Святослава в Стэнфордском университете зимой 2018 года, где он не только учился, но и находил время для джем-сейшенов с друзьями", — отмечается в сообщении.

Во время одной из таких импровизаций и родилась мелодия, а вскоре, во время поездки по побережью Тихого океана, фронтмен придумал первые строки. Финальный текст композиции был написан уже в Украине.

"Эта песня напомнила нам "Океан Ельзи" периода ранних двухтысячных. Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако "В небо жене" все равно другая, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда. Но само настроение мне полностью напоминает года, когда мы работали над первыми альбомами", — сказал музыкант.

Ранее Святослав Вакарчук опубликовал ироничную афишу, с помощью которой приглашает всех желающих на концерт "Океан Ельзи" в честь Дня Независимости Украины, который якобы будет четырехчасовой лекцией на тему "Ничего кроме квантовой физики".