Обручальное колечко на пальце и Потап рядом: Настя Каменских заинтриговала фанатов селфи

Известная украинская певица Настя Каменских, которая заявила, что обручена, поделилась с подписчиками новой фотографией, которой заинтриговала поклонников.

На своей странице в Instagram звезда выложила снимок, на котором она позирует в компании Потапа с обручальным кольцом на пальце.

"Между нами Музыка", - заинтриговала фанатов певица.

Однако поклонники считают, что кроме музыки, звезд вскоре свяжут и узы брака.

"Настя, покажи мужа...", ""Тримай", колечко, палево, и это не совпадение?", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских вспомнила, когда впервые попробовала водку.