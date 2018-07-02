"Как маленькая девочка": Аллу Пугачеву едва узнали на забавном фото с Галкиным

Легендарная российская певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин удивили поклонников радостным фото.

На фото, которое артист опубликовал на своей странице в Instagram, Галкин высоко подпрыгнул в воздух, а Пугачева приподняла ногу, также не сдерживая эмоций – они радовались успехам сборной России на ЧМ-2018.

"Ура! С победой! Спасибо нашим футболистам за то чувство единения всей нашей большой страны вокруг общей радости! До слез! Удачи ребятам в 1/4, держим за вас кулаки!", - радостно подписал Галкин.

Подписчики артиста восхитились неподдельными эмоциями на фото, и признались, что сначала не узнали Пугачеву.

"Ваша жена тут как маленькая девочка", "Мне сначала показалось, что Макс с Лизунькой скачет! Пригляделась, а это Аллуська такая малюська на фоне Макса", "Максим…как ребенок!", "Очень эмоциональное фото!", "Класс! Такое живое фото!", - расхваливали подписчики.

Ранее Максим Галкин забавно показал всю семью во время отпуска.