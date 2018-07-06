"Бросят дымовую шашку или подожгут": продюсер Лободы объяснила, почему артистка не выступает в Украине

6 июля 2018, 12:15

У певицы запланированы больше сотни выступлений до апреля 2019 гола, и Украины в списке нет.

Лободу приглашали выступать в Украине, но она отказалась

Продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина рассказала, почему артистка не выступает в Украине.

"Никто никуда не переезжает. Просто сейчас мы в Украине практически не бываем. До конца августа Света в Америке, а потом у нас до апреля 2019 года запланировано около сотни концертов. Это Прибалтика, Германия, Казахстан, Узбекистан… Мы никуда не переехали, а просто активно гастролируем. И делаем это там, где нам дают комфортно выступать", - отметила Крапивина в интервью karabas.live.

Она добавила, что Лободе постоянно звонят и приглашают выступать в Украине, и предлагают любые условия  – но они этого не делают из-за того, что волнуются за своих поклонников, ведь на концертах Лободы могут устроить провокации.

"Звонков поступает много. Было предложение собрать два Дворца спорта в Киеве. С потрясающими условиями для работы. Я отказалась. Не потому, что боюсь срыва концерта и потери денег, а потому что если во время концерта кто-то бросит дымовую шашку или что-то подожжет, мы от этого не отмоемся уже никогда", - отметила продюсер.

Продюсер также жестко отреагировала  на инициативу ввести закон с санкциями против украинцев, гастролирующих в РФ.

"Пусть делают, что хотят. Пусть запрещают въезд в страну, врубают налоги. Этим занимаются люди, которые демонстрируют свою профессиональную несостоятельность. Если это часть грязной акции по привлечению внимания к себе, то ок. Но если это серьезно, то я знаю, что им сказать: "Артисты платят налоги с того, что зарабатывают. А вы, ребята, платите?", - пожаловалась продюсер.

Она также добавила, что правительству стоит лучше "заняться страной", а не "вешать на артистов знаки изменников Родины".

"Я еду по дорогам и у меня отваливаются колеса. Грязь на улицах. Разбитые окна в зданиях в центре города. Адские пробки. Четыре часа ты едешь с Петровки на Шулявку, потому что всю дорогу ремонтируют. Как такое вообще возможно, ребята?И при этом они принимают законы, чтобы вешать на артистов знаки изменников Родины. Пусть страной займутся. Пусть сделают что-то, чтобы в Европе перестали говорить: "Как Россия с Америкой договорятся, так и будет с Украиной". Это же ненормально", - считает Крапивина.

Ранее фанаты  обвинили Светлану Лободу в увлечении пластической хирургией.

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Россия концерт Украина Светлана Лобода Нателла Крапивина
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