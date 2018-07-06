Макс Барских выложил провокационные фото с полураздетой девушкой

Украинский певец Макс Барских спровоцировал жаркую реакцию поклонников на фото с полуобнаженной девушкой.

Таким образом, артист решил привлечь внимание к своему будущему треку под названием "Полураздетая". На своей странице в Instagram Барских показал первые спойлеры нового лука певца, снятые на Polaroid, и снимки с полуобнаженной девушкой, у которой на животе написано название песни.

Также музыкант поделился фрагментом композиции.

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 6 Июл 2018 в 2:04 PDT

Поклонники отметили, что с нетерпением ждут выхода песни, и уже считают ее хитом этого лета.

"Ух ты... с первых нот бомбануло!", "Очень здорово, цепляет ухо! Уверен, что песня будет хитом, как и каждая из твоих!", "Неее, ну так нельзя с нами. Вы же понимаете, что мы уже бьемся в экстазе от этого отрывка? А что будет, когда выйдет трек?", "Вот он Макс, сексуальный и горячий, как в юности в начале карьеры. Только сам и взгляд стал уверенней, и сильнее. Шикарно! Красавец", - поделились впечатлениями подписчики.

Ранее Макс Барских провокативно станцевал на сцене с полицейской.