Победительницу Евровидения заметили в Киеве

Победительницу "Евровидения-2018" израильтянку Нетту Барзилай заметили на улицах Киева.

Певица возле Музея истории Украины в центре Киева снимает клип, передает ТСН.

Пользователи Сети выложили видео, как певица сидит на диване, который кружится, а вокруг нее разворачиваются события, как в блокбастере: гоняет полицейская машина и бегают вооруженные люди.

По информации ТСН, певица сегодня еще будет снимать часть клипа на Борщаговке в Киеве, этим же вечером артистка отправится домой.

Ранее стало известно, что Евровидение в Израиле снова под угрозой - Universal Music обвинили Барзилай в плагиате.