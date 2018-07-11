Певица Алеша с супругом рассказали об экспериментах в сексе: видео

На премьере эротической мелодрамы "Пятьдесят оттенков свободы" певец Тарас Тополя и его жена, украинская исполнительница Алеша признались, что на пикантную ленту пришли, поскольку сами любят эксперименты в сексе.

"Я не буду говорить в деталях, но мы свободны в своих отношениях. Мы много экспериментируем. Плетей не было, и не потому, что боимся, а потому что нам не нужно еще таких острых ощущений. Когда мы уезжаем за границу, то там так же экспериментируем. Мы делали это в Нью-Йорке, и делали это в Жашкове", - рассказал Тополя в интервью Кате Осадчей.

Певец признался, что секс-шопы не посещает ни в одиночнку, ни в компании супруги. Уверяет, что порнофильмы для их семьи – это ненужный "допинг".

"Я воспринимаю это как допинг. Порнофильм - то, что помогает возбудиться. А мне и Алеше не надо никакой дополнительной помощи. Все прекрасно и так!", - откровенно сознался Тополя.

Напомним, в Сети появился видеоролик, на котором в эфирной студии киевской радиостанции "Максимум" парочка страстно занимается сексом.