"Это жир". Рlus-size модель Эшли Грэм шуткой ответила на слухи о беременности

Одну из самых известных plus-size моделей Эшли Грэм подписчики блога заподозрили в беременности.

Видео, которое вызвало активное обсуждение в сети, Эшли опубликовала на своей странице в Instagram.

Эшли Грэм сняла себя на видео в бикини. Некоторые пользователи социальных сетей начали обсуждать живот пышнотелой модели и поздравлять ее с беременностью.

"Доброе утро, Эшли! Выглядит хорошо... беременный живот", написала одна из подписчиц.

Ответ пышнотелой красотки не заставил себя долго ждать.

"Это просто жир", – иронично ответила Грэм.

Напомним, Грэм попала в объективы папарацци на отдыхе в Греции на острове Миконос. На снимках, которые не были обработаны в фоторедакторах, видны изъяны кожи модели: целлюлит, складки и жировые валики.