"Я была в ужасе": Светлана Лобода призналась, что младшая дочь не узнала ее

Украинская певица Светлана Лобода рассказала, что ее дочь, которая родилась в мае 2018 года, не узнала ее.

Артистка, которая последние две недели активно гастролирует и выступает на фестивалях, редко бывает дома. Она призналась поклонникам, что ее маленькая Тильда перестала ее узнавать из-за долгого отсутствия, передает "СтарХит".

"Я вчера приехала домой, а она увидела меня и начала плакать, потому что мамы не было неделю дома, и она меня не узнала. Я была в ужасе. Мне понадобилось 15 минут времени, чтобы дать ей понять, что "это я, твоя мамочка, просто у меня много работы", — рассказала Лобода.

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По словам артистки, детям исполнителей очень не везет, ведь они лишены внимания родителей. Лобода также раскрыла нежное прозвище маленькой дочки — дома ее зовут Тилей.

После такого признания поклонники были убеждены: именно солист группы Rammstein Тилль Линдеманн является отцом ребенка Лободы.

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Напомним, Линдеманн и Лобода познакомились во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку в июле.

Ранее Светлана Лобода покорила поклонников стильным нарядом.