Алина Гросу рассказала о новом романе и расказала о работе мужа

Алина Гросу / Instagram

Алина Гросу в откровенном интервью Власть и Влащенко рассказала Наталье Влащенко, какие на самом деле отношения ее связывают с Романом Полянским, и как зарабатывал на жизнь ее бывший муж.

Наталья напрямую спросила у Гросу - какие отношения ее связывают с актером.

"Мы очень много времени вместе проводим, потому что мы работаем вместе, снимаемся вместе, Рома сейчас снимает картину, и мы снимаемся. На данном этапе это очень тесная дружба. Называть что-то громкими словами, накручивать какой-то пиар какими-то отношениями, или псевдоотношениями я не хочу. Я больше этого никогда делать не буду. Я только недавно развелась. Я еще отхожу", - сказала Гросу.

При этом девушка заявила, что не собирается теперь никуда спешить с мужчинами

"Я считаю, что это неправильно куда-то спешить. Когда вы двое публичных людей, стоит в первую очередь где-то остепеняться, и просто дружить" ,- подчеркнула она.Читайте такжеАлина Гросу раскрыла подробности измены бывшего мужа

Кроме того, она объяснила, что с мужем Александром ее отношения просто изжили себя.

С Александром Комковым она познакомилась в Москве во время учебы во ВГИКе. Сначала молодые люди просто дружили, а потом между ними возникли чувства. Пять лет они встречались, а летом 2019 года сыграли роскошную свадьбу в старинном замке в Вероне. После этого молодой человек попросил ее пожить отдельно и развелся, а через месяц его бросила его новая дама.

По словам Гросу, характеристика "бизнесмен" слишком громкая для ее бывшего мужа. Он был совладельцем компьютерного клуба.

"Но по факту, это только название. В моем понимании бизнес — это что-то другое", — считает артистка.

Семью в основном содержала она, зарабатывая на съемках в кино.

Алина Гросу интервью Власть и Влащенко смотреть видео:

Напомним, Алина Гросу развелась с мужем Александром через несколько месяцев после свадьбы.

Как известно, расписалась Алина Гросу 1 июня, без особых церемоний.

Алина Гросу сыграла пышную свадьбу с несколькими платьями и банкетом сыграла в конце июня 2019.