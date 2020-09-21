Алина Гросу развелась с мужем вскоре после свадьбы

Алина Гросу / Instagram

Алина Гросу рассказала, что развелась с российским бизнесменом после того, как Александр предложил пожить отдельно.

Девушка подозревает, что еще осенью он мог найти себе кого-то другого.

"Когда мы жили нормально вместе, я очень его уважала за его верность. Думаю, что как раз за тот месяц, когда мы жили отдельно, он с кем-то познакомился и поэтому решил попробовать что-то новое", - сказала она в интервью шоу ЖВЛ.

Она собрала вещи и переехала в другую квартиру в декабре 2019.

"Я сначала попыталась с ним как-то поговорить, что-то решить. Мне было больно, очень трудно говорить об этом, поэтому я все это время молчала. Первые дни и месяцы слезы постоянно текли и сейчас это не очень приятно", - объяснила она.

Однако, она рассказала, что когда они развелись, он просил ее сфотографировать и прислать фото документов.

"Не думаю, что я виновата в этом, просто у нас кардинально изменились ценности, я хотела стабильности, а он хотел экспериментов", — делится певица.

Алина Гросу считает, что Александр нашел себе кого-то другого в ноябре 2019, а через месяц он уже предложил пожить отдельно.

"Боже, он мне уже потом говорил, что он меня никогда не любил, а потом все же любил, когда начинаются эти ссоры и эта каша в отношениях, после 5 лет, ты уже не понимаешь, где правда. Мне кажется, что он меня уже перелюбил, или совсем не любил", - сказала она в интервью ЖВЛ.

Родители Алины Гросу предупреждали ее, что ей нужен был более взрослый мужчина.

Алина Гросу рассказала о разводе с российским с мужем:

Напомним, что расписалась Алина Гросу 1 июня, без особых церемоний.

Алина Гросу сыграла пышную свадьбу с несколькими платьями и банкетом сыграла в конце июня 2019.