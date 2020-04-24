"Мойте задницы в колодце": Азилия Бэнкс публично унизила россиян

Азилия Бэнкс / Twitter

Азилия Бэнкс в Твиттере начала гнобить россиян за то, что ее задел комментарий о ее образе жизни, который отличается от русского. После первой поездки в Россию, и обучении слова "чурка", она разбирается достаточно неплохо в языке, чтобы оценить фразу: "Почему этот человек питается ТАК, но выпускает музыку лучше, чем у многих?".

В ответ она жестко и в гагста-стиле написала панчей про Россию.

"Русская кухня — худшая в мире, самая варварская и крестьянская еда, которую я видела в жизни. Идите ешьте свои оленьи щечки и свеклу и мойте задницы в колодце", - написала она.

На этом не ограничилось опускание российской культуры.

"Принесите мне матрешку и медовик. Блины и икру тоже. Но все остальное в своей отвратительной кухне оставьте себе. Правда в том, что салат "Оливье" и медовик черная девушка готовит лучше, чем ваша мама", - добавила она.

"Я готовлю блины лучше, чем твоя бабушка... Эта курица получилась такой сочной, что развалилась в духовке", - добавила Азилия позже.

Однако, русские бістро расквитались с певицей - они нажаловались на ее страницу в Twitter, и она была заблокирована, а свой хейт русские перенесли в Instagram певицы.

"Съешь говна с бананом, это твоя привычная пища? А русская кухня самая прекрасная. Иди ешь еду рабов тогда, если наша еда для тебя крестьянская", "Не нравится тебе русская еда?Ну тогда иди и пожри бл*ть тростник с плантации пожуй, или что там твои чернокожте предки ели. Крестьянская еда говорит", "Не приезжай пожалуйста больше в Россию и не ешь нашу свёклу!!!!!", "Мисс нае*ните ка борща", - пишут ей под всеми записями в Instagram.

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