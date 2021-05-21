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Бывший Славы Каминской признался, будет давать деньги детям, или нет

21 мая 2021, 17:09

Эдгар Каминский рассказал, что им с сестрой отец не давал денег просто так.

Эдгар Каминский
Эдгар Каминский / instagram.com/edgar_kaminskyi/

Дети участницы шоу Танці з зірками Славы Каминской проходят суровую школу воспитания у своего отца Эдгара Каминского.

В интервью Славе Демину на канал Радио Люкс, Эдгар ответил на многие вопросы, которые ранее не давали покоя многим его поклонницам.

Он рассказал, что в детстве они с сестрой паяли, или делали другие работы, чтобы папа дал денег, па потом он просто перестал давать деньги вообще.

"У меня было безумное стремление заработать деньги, потому что мне их никогда не давали. Ни в кино, ни в кафе. Дома папа мне и сестре никогда не давал деньги. Мы должны были заработать", – вспомнил экс-муж Славы Каминской.

Сейчас пластический хирург обеспечивает детей всем необходимым и покупает игрушки, но он честно сказал, что не знает, будет ли дальше давать им деньги, или будет поступать, как его отец.Читайте такжеСлава Каминская рассказала о своем новом любовнике

"Я буду стараться делать так, чтобы они знали цену деньгам, знали цену труда, понимали, что надо работать, и в жизни просто так ничего не будет",– высказался Эдгар Каминский.

В свои 6 лет сын Каминского Леон уже знает курс валют и размышляет, как может заработать деньги. За телефонные игры, которые ему покупает отец, мальчик возвращает средства из собственных сбережений.

Каминский рассказал историю, как когда у малыша выпал зуб, он вместо зубной феи положил сыну под подушку сто долларов. Однако Леон их вернул, так как узнал, что у папы больше нет.

"Говорит: "А у тебя есть деньги?". Говорю: "Нет, вот сто было". "Тогда возьми себе, пусть будут у тебя". И он отдает мне эти деньги", - вспомнил пластический хирург.

Слава Каминская и Эдгар Каминский - история отношений

  • Слава Каминская вышла замуж за Эдгара Каминского в 2014 году.
  • В декабре 2014 года у пары родился сын Леонард, а в декабре 2015 - дочь Лаура.
  • В 2019 году появилась информация о том, что Слава и Эдгар разводятся - заявление в суд подал сам мужчина.
  • Летом того же года Слава и Эдгар развелись. Дети остались с певицей, но воспитанием они решили заниматься вместе.
  • Слава уже призналась, что у нее есть мужчина, но она не называет его имени.
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