Голос країни 11 сезон как прошел 2 выпуск 31-01-2021: слепые прослушивания

Голос Країни 11 сезон 2 выпуск 31-01-2020: смотреть онлайн / Голос країни Instagram

Новый второй выпуск 11 сезона Голоса Країни вышел в 21:00 на 1+1 31 января. Второй выпуск отметился тем, что на прослушивания пришел не просто уже известный певец, но он решил "перезапустить" карьеру, используя сам слоган шоу - "Голос країни: Перезавантаження".

В зале присутствовали зрители, которым, по словам организаторов, делали негативные тесты на Covid-19. За кулисами был установлен робот, который передавал обработанный антисептиком микрофон.

На шоу Голос країни 11 сезон себе команды набирают Тина Кароль, Олег Винник, Monatik и дебютантка Надя Дорофеева. Ведущие Голосу країни 2021 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.Читайте такжеГолос країни 11 сезон как прошел 1 выпуск 24-01-2021: слепые прослушивания

Рассказываем, кого выбрали тренеры во втором выпуске Голос Країни 2021.

Надя Дорофеева уже во втором выпуске оспорила у Тины Кароль одного из участников, и зрители смогли наблюдать женское соперничество во всей красе.

На шоу придет Богдан Муха, который исполнит легендарный хит группы Queen под названием The Show Must Go On. К Богдану обернулись все четыре тренера. Он попросил Олега Винника попробовать петь в стиле рок-н-ролл и выйти на сцену, чтобы спеть с участником прослушиваний Rammstein

Голос країни 11 сезон 2 выпуск смотреть онлайн видео 31-01-2021: Богдан Муха

Богдан выбрал команду Олега Винника.

На слепые прослушивания пришла и Галина Куришко. Бабушка Галины была хранительницей более 200 песен полесского фольклора, которые передавались из поколения в поколение несколько веков. К бабушке за уникальными знаниями приезжали исследователи, которые интересовались аутентичными украинскими песнями.

Несколько лет назад бабушки не стало, но все свои знания она успела передать Галине. Сейчас женщина считает, что продолжить дело бабушки и популяризировать украинские народные песни - это миссия всей ее жизни. Певица убеждена, что украинский фольклор никогда не потеряет своей актуальности в современном мире.

На сцену Голосу вышел певец Nikits Lomakin, за которого между Тиной Кароль и Надей Дорофеевой и началась женская битва. Исполнит артист легендарный саундтрек к фильму Титаник под названием My Heart Will Go On.

"Я здесь, на Голосі країни, потому что для меня это возможность выйти за личные рамки и совершить "перезавантаження". Я стал заложником своего образа "bad guy". В реальной жизни я совсем другой. Главным приоритетом для меня являются семейные ценности. Мало кто знает, но моей главной мотивацией в карьере являются мои родители. Моя цель – обеспечить им достойную жизнь. Именно ради них, я готов открыться по-новому на главной музыкальной сцене страны", - рассказал виновник баттла.

Голос країни 11 сезон 2 выпуск смотреть онлайн видео 31-01-2021: промо

Все новые выпуски шоу Голос країни 2021 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.