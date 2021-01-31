УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Голос країни 11 сезон как прошел 2 выпуск 31-01-2021: слепые прослушивания

31 января 2021, 21:00

На 1+1 состоялась премьера 11 сезона шоу Голос країни. Что показали во втором выпуске, и кто прошел дальше - читайте в материале Главреда.

Голос Країни 11 сезон 2 выпуск 31-01-2020: смотреть онлайн
Голос Країни 11 сезон 2 выпуск 31-01-2020: смотреть онлайн / Голос країни Instagram

Новый второй выпуск 11 сезона Голоса Країни вышел в 21:00 на 1+1 31 января. Второй выпуск отметился тем, что на прослушивания пришел не просто уже известный певец, но он решил "перезапустить" карьеру, используя сам слоган шоу - "Голос країни: Перезавантаження".

В зале присутствовали зрители, которым, по словам организаторов, делали негативные тесты на Covid-19. За кулисами был установлен робот, который передавал обработанный антисептиком микрофон.

На шоу Голос країни 11 сезон себе команды набирают Тина Кароль, Олег Винник, Monatik и дебютантка Надя Дорофеева. Ведущие Голосу країни 2021 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.Читайте такжеГолос країни 11 сезон как прошел 1 выпуск 24-01-2021: слепые прослушивания

Рассказываем, кого выбрали тренеры во втором выпуске Голос Країни 2021.

Надя Дорофеева уже во втором выпуске оспорила у Тины Кароль одного из участников, и зрители смогли наблюдать женское соперничество во всей красе.

На шоу придет Богдан Муха, который исполнит легендарный хит группы Queen под названием The Show Must Go On. К Богдану обернулись все четыре тренера. Он попросил Олега Винника попробовать петь в стиле рок-н-ролл и выйти на сцену, чтобы спеть с участником прослушиваний Rammstein

Голос країни 11 сезон 2 выпуск смотреть онлайн видео 31-01-2021: Богдан Муха

Богдан выбрал команду Олега Винника.

На слепые прослушивания пришла и Галина Куришко. Бабушка Галины была хранительницей более 200 песен полесского фольклора, которые передавались из поколения в поколение несколько веков. К бабушке за уникальными знаниями приезжали исследователи, которые интересовались аутентичными украинскими песнями.

Несколько лет назад бабушки не стало, но все свои знания она успела передать Галине. Сейчас женщина считает, что продолжить дело бабушки и популяризировать украинские народные песни - это миссия всей ее жизни. Певица убеждена, что украинский фольклор никогда не потеряет своей актуальности в современном мире.

На сцену Голосу вышел певец Nikits Lomakin, за которого между Тиной Кароль и Надей Дорофеевой и началась женская битва. Исполнит артист легендарный саундтрек к фильму Титаник под названием My Heart Will Go On.

"Я здесь, на Голосі країни, потому что для меня это возможность выйти за личные рамки и совершить "перезавантаження". Я стал заложником своего образа "bad guy". В реальной жизни я совсем другой. Главным приоритетом для меня являются семейные ценности. Мало кто знает, но моей главной мотивацией в карьере являются мои родители. Моя цель – обеспечить им достойную жизнь. Именно ради них, я готов открыться по-новому на главной музыкальной сцене страны", - рассказал виновник баттла.

Голос країни 11 сезон 2 выпуск смотреть онлайн видео 31-01-2021: промо

Все новые выпуски шоу Голос країни 2021 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.

Тина Кароль Надя Дорофеева Дмитрий Монатик Телеканал 1+1 Олег Винник новости шоу бизнеса Голос Країни 11 сезон онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «Голос країни 11 сезон как прошел 2 выпуск 31-01-2021: слепые прослушивания». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Сеть выложили фото Светланы Бондарчук без трусовВ Сеть выложили фото Светланы Бондарчук без трусов Экс-Серебро едва прикрыла наготу БДСМ-нарядом на провокационном фотоЭкс-Серебро едва прикрыла наготу БДСМ-нарядом на провокационном фото Умер звезда фильма Алые паруса Василий ЛановойУмер звезда фильма Алые паруса Василий Лановой Ксения Собчак устроила троллинг экс-ВИА Гры Санты ДимопулосКсения Собчак устроила троллинг экс-ВИА Гры Санты Димопулос Василий Лановой - биография, фильмы и личная жизньВасилий Лановой - биография, фильмы и личная жизнь
Следующий материал

Последние новости

21:21
Стало известно, как и когда похоронят Василия Ланового
21:13
Гороскоп для всех на 1 февраля: запрет на курятину и походы "налево" Видео
21:04
Пропагандисты России нашли "след США" в фильме Навального про "дворец Путина" Видео
21:00
Голос країни 11 сезон как прошел 2 выпуск 31-01-2021: слепые прослушивания Видео
20:55
10 полезных бесплатных программ для Windows, которые должны быть у каждого
Реклама
20:50
В "ДНР" назвали дату старта вакцинации от COVID-19 прививкой РФ Видео
20:45
Энергичный педагог: под Запорожьем директриса сдала в ломбард школьные ноутбуки Видео
20:18
Резкий скачок газовых тарифов: эксперт назвал главную причину Видео
20:07
Военный эксперт рассказал, чем опасен Украине захваченный Крым Видео
19:51
Власти в России пригрозили соцсетям огромными штрафами из-за протестов в стране Видео
19:34
Ученые назвали вакцины, которые плохо защищают от нового штамма COVID-19 Видео
19:28
Навальный обратился к Берлину: о чем просит российский оппозиционер Видео
18:59
Знакомимся с Re:Verse – многообещающим мультиплеерным проектом по вселенной Resident Evil Видео
18:53
Путина сливают: экс-министр назвал неожиданную причину протестов в РФ Видео
18:48
Ксения Мишина рассказала об откровенных фото и предложениях от депутатов Видео
18:39
Серия протестов и угрозы: журналистка сделала прогноз о событиях в России Видео
18:08
"Сапоги чистить американцам": Жириновский побредил и пофантазировал о планах США насчет Украины Видео
18:00
Длинные тренчи, белые кроссовки и прямые джинсы – классика уличной моды 2021 Фото
17:59
Легендарный Silent Hill возвращается на игровые экраны Видео
17:48
Невероятная жестокость: в РФ рассказали о зверском разгоне протестов Видео
Реклама
17:29
Сотни тысяч граждан РФ в Украине: эксперт оценил худший сценарий по Донбассу Видео
17:18
Джулиани склонял Зеленского открыть дело против сына Байдена - Washinghton Post Видео
17:17
Переговоры Украины с главарями ОРДЛО: эксперт указал на важный момент Видео
16:45
"Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины Видео
16:40
Жену Навального задержали: стало известно, что с ней
16:38
В Москве сторонники Навального прыгают через авто, спасаясь от жестокости силовиков Видео
16:35
В магазине Google Play запущена акция: бесплатные игры и приятные скидки
16:32
Самый модный и страстный маникюр на 14 февраля - фото Фото
16:17
1 февраля в Украине стартует регистрация на ВНО 2021 - полное расписание и все сроки Видео
16:15
СМИ узнали о серьезном ударе по Трампу перед импичментом
15:48
Облил себя бензином и поджег: в центре Москвы произошла попытка самоубийства Видео
15:45
Дикость российских силовиков: в Казани ОМОНовцы знатно поиздевались над протестующими Видео
15:44
В Украину запретили ввозить Мастера и Маргариту и книги Акунина: чиновник назвал причину Видео
15:29
США жестко оценили разгон новых протестов в РФ, появился ответ Москвы Видео
15:21
Знакомство с особняком Леди Димитреску: впечатления от демо Resident Evil 8 Видео
15:09
"Гадят в собственной стране": в России пригрозили проблемами соратникам Навального Видео
15:08
"Ярость силовиков похожа на шизофрению": известная актриса высказалась о разгоне протестов в РФ Видео
14:45
Завалит снегом и заморозит до -14 градусов: Украину атакует новый циклон Видео
14:43
Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили Фото Видео
14:28
Ситуация на Донбассе обостряется: Кравчук рассказал о проблеме в переговорах Видео
Реклама
14:24
У Путина раскрыли планы на переговоры с США по Украине Видео
14:11
Xiaomi представила самую мощную зарядку для смартфонов и ноутбуков
14:07
Скандал вокруг Мотор Сичи: СБУ сорвала собрание акционеров, в Китае ответили на санкции Видео
13:48
Зеленскому придется или решиться на важный шаг, или покинуть пост – астролог
13:46
В Кремле раскрыли суть заявления Путина о глобальной войне в мире Видео
13:44
Ночные морозы и "жара" до +14 днем: чем украинцев удивит погода в первую неделю февраля Видео
13:37
Удар санкциями по окружению Путина: в Госдуме РФ сделали резкое заявление в адрес США Видео
13:13
Новая технология Sony позволит зрителям участвовать в VR-играх
12:43
Навальный выйдет на волю после кровавого бунта в 2021 году – астролог Видео
12:30
Культовые игры по Звёздным войнам перевыпустить для современных консолей Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять