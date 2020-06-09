Стало известно, когда актеру Ефремову изберут меру пресечения

Суд может заключить Ефремова под стражу / КиноПоиск

Во вторник, 9 июня, Таганский районный суд изберет меру пресечения российскому актеру Михаилу Ефремову, ставшему участником трагической аварии, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров.

Об этом сообщает РенТВ.

Поздно вечером, 8 июня, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения попал в аварию на Смоленской площади в центре Москвы. Передвигаясь на внедорожнике Джип гранд чероки Ефремов не справился с управлением, пересек двойную сплошную и вылетел на встречку, после чего врезался в фургон.

В аварии серьезно пострадал 57-летний водитель фургона Сергей Захаров. Врачи пытались спасти жизнь мужчины, но вынуждены были констатировать его смерть в 5:00 по московскому времени.

Сегодня, 9 июля, Ефремова в сопровождении полиции отвезли на допрос, где он должен был дать показания по делу трагического ДТП.

В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что в крови и моче Михаила Ефремова обнаружили наркотические вещества.

Ранее российская пресса рассказала, что Ефремов перед аварией был в одном из московских пабов, куда он уже мог приехать в состоянии опьянения.

Также стало известно, что на автомобиль артиста было наложено более десятка штрафов.