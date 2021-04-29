Моргенштерн высказался по поводу попадания в Черный список в Украине

Моргенштерн / Instagram

Министерство культуры и информационной политики объявило Моргенштерна угрозой национальной безопасности, и внесло в "Черный список" российских артистов.

Список составляется на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Моргенштерн на прошлом концерте в Одессе высказывался о событиях в городе в мае, когда погибли украинцы. Кроме того, накануне нового концерта в Украине, планировал гастроли в Крыму.

Репер отреагировал на обновление списка в своем Instаgram.

"Кто-то думает, что я угроза для вашей нации. Украина, я вас обожаю! Всегда и везде об этом говорил и буду говорить. Самые бешенные фанаты и самые сексуальные с..ки. Надеюсь, важные дяди в костюмах одумаются, и мы с вами раз...м стадион. На... политику, мы с вами братья!", - написал он.

Примечательно, что на 3 июня этого года в Киеве был запланирован концерт Моргенштерна во Дворце Спорта, поэтому пока остается неизвестным состоится он.

Валеев Алишер Тагирович под псевдонимом Моргенштерн попал в черный список Украины в 180 другими артистами, среди которых Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Михаил Пореченков и так далее.