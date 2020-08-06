"Сочная, украинская сосисочка": Настя Каменских завела сеть горячим фото

Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, которая сольно выступает под псевдонимом NK, возбудила своих подписчиков новым фото в купальнике.

Настя Каменских побаловала поклонников сочными формами в своем Instagram.

"Один взгляд говорит гораздо больше, чем тысяча слов", - пишет Настя в комментариях.

На фото Настя позирует в нежном бирюзовом купальнике, выставив напоказ шикарную фигуру, от которой все коллективно пришли в дикий восторг, и засыпали комплиментами на десятке языков.

Настя Каменских / Instagram

"Шикарная девушка. Огонь", "Вы супер красавица", "Сочная бомбита", "Фигура груша, оставайся стройной", "Такая ты сочная!", "А попкою покрути", "На это невозможно смотреть с опущеными руками", "Самая женственная фигура", "вкусно украинская сосисочка )", "Как всегда!!! А когда уже без купальника???", "так Вы же вроде девочка?! Зачем Вам её фото без купальника? Что нового там хотите увидеть?", "Мені здається, чи знову пишні форми повертаються???", "Красивые формы", - пишут в комментариях.

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