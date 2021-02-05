Психолог назвала четыре секрета успешного свидания

Секреты успешного свидания / Pixabay

Свидание всегда вызывает чувство трепетного ожидания. Каждая девушка мечтает, чтобы романтическая встреча прошла идеально, и чтобы все последующие свидания с ее молодым человеком были такими.

Перед свиданием вы тысячу раз ее представляете и продумываете каждую деталь. А в день "Д", несмотря на то, что вы мысленно прокручивали все до мелочей, тревога не отступает о и остается волнение "не упасть в грязь лицом".

Как избежать неудобств и провести удачное свидание, пресс-службе Нового канала сообщила психолог реалити Від пацанки до панянки Наталия Борисова.

"Существует несколько правил, которые сделают вашу встречу удачной, – говорит психолог. – Считаю, что они важны. Следуя им, вы сможете насладиться свиданием и понять, стоит ли начинать отношения с этим человеком. Желаю вам удачных свиданий", - говорит она.

Место встречи

Лучше всего проводить романтическую встречу в месте, где для вас будет ощущение спокойствия. Оно должно помогать почувствовать уверенность в себе.Читайте такжеНазвано идеальное количество сексуальных партнеров за всю жизнь

"Это один из главных моментов, – говорит Наталия. – Стоит выбрать такое место, где вы будете чувствовать себя комфортно. И вам не надо будет думать, как взять вилку, положить нож или делать то, что вызывает у вас лишнее напряжение или неудобства".

Одежда

Наряд в первую очередь должен вселять чувство уверенности, а не вызывать мысли о том, что где-то он может "подскочить", а где-то что-то отвалиться.

"Выбирайте такой look, который будет вам удобен на все случаи жизни. Чтобы он не сковывал движения. Чтобы вам не пришлось целый вечер думать о наряде, а не наслаждаться встречей", - говорит Наталья.

Наталья Борисова / Новый канал

Темы для разговоров

Обсуждать зарплату парня - не лучшая тема для первого романтического свидания, но впрочем, все "резкие" вопросы не добавят шансов на успех.Читайте такжеСекс-эксперт рассказала, как часто нужно заниматься сексом и указала на ошибки

"Старайтесь ограничиться нейтральными разговорами и не высказывайтесь категорично, – рекомендует психолог. – Избегайте вопросов "в лоб" типа: "А какая у тебя зарплата? А собственная квартира есть?" Поскольку они характеризуют вас, как циничную особу, которую собеседник не интересует".

Пунктуальность

"Миф о том, что девушка должна опаздывать, давно развенчан, – говорит Наталья. – Если не хотите заслужить репутацию "необязательной девушки", лучше приходите на встречу вовремя".

Напомним, что решать проблемы девушек, обучать их манерам и помогать работать над собой психолог Наталья Борисова будет в проекте Від пацанки до панянки 2021, который показывает Новый канал с 1 марта в 19-00.