Психолог назвала четыре секрета успешного свидания

Психолог проекта від пацанки до панянки Наталья Борисова дала четыре ценные совета девушкам для проведения идеального свидания
Свидание всегда вызывает чувство трепетного ожидания. Каждая девушка мечтает, чтобы романтическая встреча прошла идеально, и чтобы все последующие свидания с ее молодым человеком были такими.
Перед свиданием вы тысячу раз ее представляете и продумываете каждую деталь. А в день "Д", несмотря на то, что вы мысленно прокручивали все до мелочей, тревога не отступает о и остается волнение "не упасть в грязь лицом".
Как избежать неудобств и провести удачное свидание, пресс-службе Нового канала сообщила психолог реалити Від пацанки до панянки Наталия Борисова.
"Существует несколько правил, которые сделают вашу встречу удачной, – говорит психолог. – Считаю, что они важны. Следуя им, вы сможете насладиться свиданием и понять, стоит ли начинать отношения с этим человеком. Желаю вам удачных свиданий", - говорит она.
Место встречи
Лучше всего проводить романтическую встречу в месте, где для вас будет ощущение спокойствия. Оно должно помогать почувствовать уверенность в себе.Читайте такжеНазвано идеальное количество сексуальных партнеров за всю жизнь
"Это один из главных моментов, – говорит Наталия. – Стоит выбрать такое место, где вы будете чувствовать себя комфортно. И вам не надо будет думать, как взять вилку, положить нож или делать то, что вызывает у вас лишнее напряжение или неудобства".
Одежда
Наряд в первую очередь должен вселять чувство уверенности, а не вызывать мысли о том, что где-то он может "подскочить", а где-то что-то отвалиться.
"Выбирайте такой look, который будет вам удобен на все случаи жизни. Чтобы он не сковывал движения. Чтобы вам не пришлось целый вечер думать о наряде, а не наслаждаться встречей", - говорит Наталья.
Темы для разговоров
Обсуждать зарплату парня - не лучшая тема для первого романтического свидания, но впрочем, все "резкие" вопросы не добавят шансов на успех.Читайте такжеСекс-эксперт рассказала, как часто нужно заниматься сексом и указала на ошибки
"Старайтесь ограничиться нейтральными разговорами и не высказывайтесь категорично, – рекомендует психолог. – Избегайте вопросов "в лоб" типа: "А какая у тебя зарплата? А собственная квартира есть?" Поскольку они характеризуют вас, как циничную особу, которую собеседник не интересует".
Пунктуальность
"Миф о том, что девушка должна опаздывать, давно развенчан, – говорит Наталья. – Если не хотите заслужить репутацию "необязательной девушки", лучше приходите на встречу вовремя".
Напомним, что решать проблемы девушек, обучать их манерам и помогать работать над собой психолог Наталья Борисова будет в проекте Від пацанки до панянки 2021, который показывает Новый канал с 1 марта в 19-00.