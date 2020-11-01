Танці з зірками 2020 10 выпуск: кто покинул шоу 1 ноября

Десятый выпуск 4 сезона Танцев со звездами прошел 1 ноября 2020. Кто из звезд покинул шоу, а кто продолжает сражаться за победу - читайте на сайте Главред.
Десятый выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 в честь Хэллоуина вышел в эфир 1 ноября в 21-00 на 1+1, за победу сражалось 6 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Ольга Фреймут и Илья Падзина исполнили свои номера и получили оценки судей.
Танці з зірками 2020 - итоги 10 выпуска
- Надежда Мейхер и Макс Леонов – 39
- Юлия Санина Илья Падзина – 38
- Сергей Мельник и Яна Цибульская – 38
- Санта Димопулос и Кирилл Васюк – 37
- Сергей Танчицец и Аделина Дели – 35
- Ольга Фреймут и Дмитрий Дикусар – 35
- Юлия Санина и Дмитрий Дикусар - 35, 38
- Сергей Мельник и Аделина Дели - 35, 36
- Сергей Танчинец и Яна Цибульская - 36, 34
- Ольга Фреймут и Илья Падзина - 31, 29
- Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 40, 39
- Санта Димопулос и Макс Леонов - 40, 39
- Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 118
- Санта Димопулос и Макс Леонов - 116
- Юлия Санина и Дмитрий Дикусар - 112
- Сергей Мельник и Аделина Дели - 109
- Сергей Танчинец и Яна Цибульская -105
- Ольга Фреймут и Илья Падзина - 95
Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.
Ольга Фреймут и Илья Падзина, Сергей Мельник и Аделина Дели, Сергей Танчинец и Яна Цыбульская попали в зону риска. Сергей Танчинец и Яна Цыбульская получили иммунитет.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - что было в 10 выпуске 1 ноября
Из шоу Танці з зірками вылетели Ольга Фреймут и Илья Падзина
Танці з зірками 2020 выпуск 10 - шоу результатов 01-11-2020:
Новые выпуски 4 сезона Танці з зірками 2020 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2020 можно смотреть онлайн на сайте Главред.