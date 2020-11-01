Танці з зірками 2020 10 выпуск: кто покинул шоу 1 ноября

Танці з зірками 2020 - кто ушел в 10 выпуске / 1+1

Десятый выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 в честь Хэллоуина вышел в эфир 1 ноября в 21-00 на 1+1, за победу сражалось 6 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Ольга Фреймут и Илья Падзина исполнили свои номера и получили оценки судей.

Танці з зірками 2020 - итоги 10 выпуска

Надежда Мейхер и Макс Леонов – 39

Юлия Санина Илья Падзина – 38

Сергей Мельник и Яна Цибульская – 38

Санта Димопулос и Кирилл Васюк – 37

Сергей Танчицец и Аделина Дели – 35

Ольга Фреймут и Дмитрий Дикусар – 35

Юлия Санина и Дмитрий Дикусар - 35, 38

Сергей Мельник и Аделина Дели - 35, 36

Сергей Танчинец и Яна Цибульская - 36, 34

Ольга Фреймут и Илья Падзина - 31, 29

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 40, 39

Санта Димопулос и Макс Леонов - 40, 39

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 118

Санта Димопулос и Макс Леонов - 116

Юлия Санина и Дмитрий Дикусар - 112

Сергей Мельник и Аделина Дели - 109

Сергей Танчинец и Яна Цибульская -105

Ольга Фреймут и Илья Падзина - 95

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

Ольга Фреймут и Илья Падзина, Сергей Мельник и Аделина Дели, Сергей Танчинец и Яна Цыбульская попали в зону риска. Сергей Танчинец и Яна Цыбульская получили иммунитет.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - что было в 10 выпуске 1 ноября

Из шоу Танці з зірками вылетели Ольга Фреймут и Илья Падзина

Танці з зірками 2020 выпуск 10 - шоу результатов 01-11-2020:

Новые выпуски 4 сезона Танці з зірками 2020 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2020 можно смотреть онлайн на сайте Главред.