Валерия стала бабушкой / instagram.com/valeriya

52-летняя певица Валерия стала бабушкой. У ее сына и его супруги на Новый год родился ребенок. Певица отметила, что новогодняя ночь оказалась "волшебной".

"Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка", - сообщила звезда в Instagram.

Семью Валерии уже поздравили Лолита Милявская, Наталья Подольская, Николай Носков и прочие артисты.

Подписчики тоже порадовались за Валерию, подчеркнув, что год для нее начался удачно. "Поздравляем вас с рождением внучки", - пишут они.

Отметим, у Валерии трое детей – дочь Анна, и сыновья Артемий и Арсений.

Напомним, ранее Валерия не стала выступать на новогоднем корпоративе, и они с мужем вернули сразу всю сумму предоплаты, когда узнали, что праздник будет проходить с нарушениями закона.