Злостные нарушители карантина: Кличко шокировал суммой уплаченных штрафов

Виталий Кличко рассказал о штрафах за нарушение карантина / facebook.com/Vitaliy.Klychko

Столичный градоначальник Виталий Кличко похвастался тем, что злостные нарушители правил карантина уплатили в бюджет около 100 тысяч гривен штрафов.

Как пишет пресс-служба КГГА, полиция составила уже 622 административных протоколов за нарушение запретов, введенных в связи с карантином. Из них:

39 за пребывание в общественном месте без маски,

10 за передвижение группой более 2 человек,

20 за посещение парков и скверов,

6 за посещение спортивных площадок,

64 за нарушение самоизоляции или обсервации.

Кличко отметил, что деньги взимают через суд.

"Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, - безответственные и по отношению к себе, и по отношению к окружающим. И потому - пусть платят", - заявил Кличко.

Также столичный мэр добавил, что от соблюдения ограничительных мер будет зависеть то, как скоро их ослабят или отменят.

Ранее Главред писал, что количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 48 человек. Среди них - 5 медиков. Добавился еще один летальный случай.

Также напомним, Кличко сообщил о переносе поминальных дней на столичных кладбищах и призвал киевлян сидеть дома.