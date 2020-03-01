Тепло отменяется: синоптики шокировали погодой в начале марта

Синоптики сообщили о погоде во второй день весны / Фото из открытых источников

Хоть на календаре уже весна, погода не спешит баловать украинцев теплом и солнышком. По информации синоптиков, 2 марта по всей территории Украины ожидаются порывы сильного ветра, а на западе даже метели.

Прогноз погоды по информации Укргидрометцентра, в понедельник, 2 марта (помимо востока), ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в Карпатах – 25-30 м/с.

Также в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в связи со снегопадами и метелью ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В западных, северных областях и в Киеве ожидаются дожди, на остальной территории переменная облачность. При этом температура ожидается на уровне +8 +11 градусов.

Ранее Главред сообщал, что народный синоптик Леонид Горбань озвучил также безрадостный прогноз на март. По его словам, март 2020 обещает возвращение зимы – ударят морозы до 15 градусов, придут дожди с мокрым снегом.

Первый месяц календарной весны начнется в Украине с плюсовой температуры. В течение первой недели столбики термометров покажут +7…+8 градусов тепла. При этом в большей части областей возможны дожди. Уже с 9-10 марта погода в Украине резко ухудшится. С каждым днем температура воздуха будет снижаться на несколько градусов, вероятны дожди с мокрым снегом.

Напомним, агроклиматолог Татьяна Адаменко дала прогноз погоды на весну 2020 в Украине. По ее словам, погода в Украине будет неустойчивой, ожидается перемещение циклона нескольких атмосферных фронтов, что принесет в страну осадки.