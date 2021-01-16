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Более -20: Киевщину предупредили о "морозном ударе"

16 января 2021, 09:47
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Ночная температура в Киевской области местами будет очень низкая, предупредил синоптик.

Синоптики предупредили Киевщину об очень сильном морозе – Погода Киев сегодня
Киевщине грозит очень сильный мороз, предупредили синоптики / УНИАН

Погода в Киеве сегодня – в субботу, 16 января, спрогнозирована очень морозная, днем минимальная температура ожидается -15, а ночью – 18 градусов мороза.

В Киевской области ближайшей ночью местами прогнозируется до -21 градуса, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

По сведениям синоптиков, днем в столице будет -11…-15, а ночью – до -13…-18 градусов.

В Киевской области днем спрогнозирована более холодная погода – 11-16 градусов мороза, а ночью ожидается -13...-18.

  • Напомним, 15 января в Киеве минимальная температура ожидалась -11 градусов.
  • Синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды для Киева на 16-17 января и предупредила, что ночью прогнозируется до 20 градусов мороза. Эксперт также поделилась, что морозы начнут отступать с 21 января.

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