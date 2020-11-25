Будет ли снег: синоптики дали прогноз на декабрь

В последний месяц 2020 года вероятны мокрый снег, метели, а также гололед и туманы.
В декабре нынешнего года средняя месячная температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.
Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра - месячное количество осадков ожидается 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма к 108-132 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Обычно в декабре на большей части территории Украины образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год.
"В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед", - говорится в сообщении.
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Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что:
- абсолютный максимум температуры воздуха в декабре составляет 10-18 градусов тепла, в южной части и на Прикарпатье местами 19-20 градусов, в Крыму до 25 градусов.
- абсолютный минимум - 21-37 градусов мороза, в южных областях 17-28 градусов мороза. Среднее месячное количество осадков составляет 33-67 мм, на Закарпатье и местами в горных районах 62-142 мм.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.
- Также синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая.
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