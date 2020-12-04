До -14: Украину "огреют" морозы – синоптик назвал самую холодную область

Сильные морозы на выходных грозят части Украины, отметили в Укргидрометцентре.
В субботу, 5 декабря, погода в Украине днем и ночью не прогнозируется очень холодная – минимальная температура ночью ожидается -7 градусов.
В воскресенье, 6 декабря, в нашей стране резко ударят морозы – минимальная ночная температура составит -14 градусов, предупредили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, самая холодная погода завтра и послезавтра будет на севере и востоке государства. В прогнозе говорится, что на выходных холоднее всего будет в Луганской области.
Погода на завтра в Украине – где будет холоднее всего:
- Луганская область – ночью -5…-7;
- Донецкая область – ночью -3…-5;
- Харьковская область – ночью -2…-4.
Прогноз погоды на 6 декабря 2020 – где будет холоднее всего:
- Луганская область – ночью -12…-14;
- Харьковская область – ночью -10…-12;
- Донецкая и Сумская область – ночью -9…-11.
- Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Украины на будущую зиму.
- Директор Гидрометцентра Николай Кульбида сказал, что зимой погода в украинском государстве может резко меняться, возможны достаточно жесткие кратковременные похолодания.
Автор: Екатерина Присяжнюк