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До -14: Украину "огреют" морозы – синоптик назвал самую холодную область

4 декабря 2020, 13:04
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Сильные морозы на выходных грозят части Украины, отметили в Укргидрометцентре.

Синоптики предупредили, что на выходных холоднее всего будет на Луганщине – Погода на выходные
На выходных холоднее всего будет на Луганщине, предупредили синоптики / УНИАН

В субботу, 5 декабря, погода в Украине днем и ночью не прогнозируется очень холодная – минимальная температура ночью ожидается -7 градусов.

В воскресенье, 6 декабря, в нашей стране резко ударят морозы – минимальная ночная температура составит -14 градусов, предупредили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, самая холодная погода завтра и послезавтра будет на севере и востоке государства. В прогнозе говорится, что на выходных холоднее всего будет в Луганской области.

Погода на завтра в Украине – где будет холоднее всего:

  • Луганская область – ночью -5…-7;
  • Донецкая область – ночью -3…-5;
  • Харьковская область – ночью -2…-4.
Синоптики предупредили, что на выходных холоднее всего будет на Луганщине – Погода на выходные
На выходных холоднее всего будет на Луганщине, предупредили синоптики / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 6 декабря 2020 – где будет холоднее всего:

  • Луганская область – ночью -12…-14;
  • Харьковская область – ночью -10…-12;
  • Донецкая и Сумская область – ночью -9…-11.
Синоптики предупредили, что на выходных холоднее всего будет на Луганщине – Погода на выходные
На выходных холоднее всего будет на Луганщине, предупредили синоптики / meteo.gov.ua

прогноз погоды Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «До -14: Украину "огреют" морозы – синоптик назвал самую холодную область». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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