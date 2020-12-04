До -14: Украину "огреют" морозы – синоптик назвал самую холодную область

На выходных холоднее всего будет на Луганщине, предупредили синоптики / УНИАН

В субботу, 5 декабря, погода в Украине днем и ночью не прогнозируется очень холодная – минимальная температура ночью ожидается -7 градусов.

В воскресенье, 6 декабря, в нашей стране резко ударят морозы – минимальная ночная температура составит -14 градусов, предупредили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, самая холодная погода завтра и послезавтра будет на севере и востоке государства. В прогнозе говорится, что на выходных холоднее всего будет в Луганской области.

Погода на завтра в Украине – где будет холоднее всего:

Луганская область – ночью -5…-7;

Донецкая область – ночью -3…-5;

Харьковская область – ночью -2…-4.

На выходных холоднее всего будет на Луганщине, предупредили синоптики / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 6 декабря 2020 – где будет холоднее всего:

Луганская область – ночью -12…-14;

Харьковская область – ночью -10…-12;

Донецкая и Сумская область – ночью -9…-11.

На выходных холоднее всего будет на Луганщине, предупредили синоптики / meteo.gov.ua