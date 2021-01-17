Экстремальные "минусы": синоптики предупредили о снегопаде в Украине

Часть Украины охватит оттепель / pixabay

Погода в Украине 18 января будет с сильными морозами и осадками на юге страны. Ночью ожидаются экстремальные "минусы" до 22-27 градусов ниже нуля.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, морозы по стране будут достигать -27 градусов. Теплее всего будет традиционно на юге страны.

"Украина 18-го января все еще будет окутана морозами. Теплая погода завтра ожидается лишь в Западной Европе. Ближайшей ночью в большинстве наших областей градусы будут кусать и щипать приличными "минусами" - преимущественно -16... -23 градуса, местами -22... -27 градусов. Днем на Голодную кутью на Сочельник, предполагается -9... -14 градусов. В южной части Украины и на юго-западе ночью -10... -15 градусов, днем -6... -12 градусов", - сообщает специалист в Facebook.

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Также Диденко добавила, что осадки в Украине в понедельник будут не сильными. Снег ожидается в Крыму, Приазовье, на западе и севере.

"В Киеве 18-го января - без существенных осадков, однако солнца станет меньше, прикроет столицу облаками и поэтому может где-то заявиться небольшой снег. На дорогах гололедица. Ближайшей ночью -15... -18 градусов, днем -12... -15 градусов, вечером, в Сочельник до -17 градусов", - добавила она.

По данным синоптика, потепление начнется с 20 января с востока. Уже 21-го числа значительную часть Украины охватит оттепель и появится много "плюсов".

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"Начнет таять снег, каша будет и под ногами, и в голове от таких скачков температуры воздуха и атмосферного давления. Возьмите это во внимание", - предупредила синоптик.

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