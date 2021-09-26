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Мрачная осенняя погода позади: в начале недели Украина будет "купаться" в лучах солнца

26 сентября 2021, 13:12

Благодаря стараниям скандинавского антициклона можно на некоторое время забыть о депрессивной погоде.

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В начале недели Украина будет "купаться" в лучах солнца / УНИАН

Мрачная осенняя погода в Украине, вгоняющая в тоску и депрессию, уже позади. В ближайшие несколько дней по всей стране будет солнечно. И все это благодаря стараниям скандинавского антициклона, который сформирует мощный атмосферный "зонт".

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 27 сентября, по всей Украине осадков не ожидается, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, днём 12-17°, на Закарпатье и Прикарпатье 18-20°.

Погода в Киеве 27 сентября тоже приятно удивит - без осадков, температура воздуха ночью 7-9°, днём 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 сентября самая высокая температура воздуха была зафиксирована на отметке 30,3 градусов тепла в 1927 году, а самая низкая - ночью на отметке 1,2 градуса мороза в 1906 году.

Во вторник, 28 сентября, в Украине без осадков, только в восточной и северо-восточной части местами небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днём 10-15°; на Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днём 13-18°, на Закарпатье до 20°.

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Во вторник, 28 сентября, в Киеве тоже будет сухо - температура воздуха ночью 4-6°, днём 12-14°.

Погода в Украине на 27 сентября / скриншот Укргидрометцентр

26 сентября на 8.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 13-18°, в Днепре в пределах Киева 14°.

Погода в Украине на 28 сентября / скриншот Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, погода в Украине в октябре 2021 будет очень холодной и дождливой, ожидаются заморозки. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

Также главный народный синоптик страны Леонид Горбань прогнозирует, что грядущей зимой украинцев ждет много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.

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