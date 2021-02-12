На Европу обрушились аномальные морозы

На европейские страны обрушились арктические морозы. Жителей предупредили о снегопадах и гололедице на дорогах в ближайшие дни.
В ряде европейских стран наблюдаются рекордно низкие температуры воздуха.
В Дании температура в ночь на пятницу опускалась до минус 15 градусов по Цельсию. Жителей страны предупреждают о снегопадах и гололеде, сообщает телеканал Sky News в пятницу, 12 февраля.
В то же время во Франции в 32 департаментах на востоке страны продолжает действовать оранжевый уровень опасности из-за снега, гололеда и низких температур. В ближайшие дни ожидают до минус 14 градусов.
При этом в Нидерландах в ночь на воскресенье, 14 февраля, ожидают также чрезвычайно низких температур для региона - до минус 20 градусов.
Накануне в Великобритании зафиксировали рекордно низкую ночную температуру за последние 26 лет - столбик термометра опустился до минус 22,9 градусов.
Наконец, метеослужба Германии объявила, что февраль стал самым холодным месяцем в стране с 2012 года.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- С 7 февраля в Украину пришел снежный циклон, который сначала накрыл западные области, а потом распространился по всей территории страны. В большинстве регионов - сложные погодные условия с выпадением значительного снега, метелей, ледяным дождем при минусовой температуре воздуха, снежными заносами.
- Синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине 12 февраля будет ветреной и по-прежнему снежной. При этом начинает снижаться температура воздуха.
- "Арктический холод" начнет затекать в Украину с запада : в западных областях ожидается 12-14 градусов мороза, на Закарпатье – до 8 градусов ниже нуля.
- На востоке Украины еще будет тепло – до 6 градусов тепла в дневное время. Аналогичная температура в Запорожской области и в Крыму.
- На севере и в большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях ожидается около 4-10 градусов мороза, местами – до 12 градусов ниже нуля. В Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях будет от 0 до 3 градусов мороза.