На Европу обрушились аномальные морозы

На Европу обрушились морозы / 1zoom.ru

В ряде европейских стран наблюдаются рекордно низкие температуры воздуха.

В Дании температура в ночь на пятницу опускалась до минус 15 градусов по Цельсию. Жителей страны предупреждают о снегопадах и гололеде, сообщает телеканал Sky News в пятницу, 12 февраля.

В то же время во Франции в 32 департаментах на востоке страны продолжает действовать оранжевый уровень опасности из-за снега, гололеда и низких температур. В ближайшие дни ожидают до минус 14 градусов.

При этом в Нидерландах в ночь на воскресенье, 14 февраля, ожидают также чрезвычайно низких температур для региона - до минус 20 градусов.

Накануне в Великобритании зафиксировали рекордно низкую ночную температуру за последние 26 лет - столбик термометра опустился до минус 22,9 градусов.

Наконец, метеослужба Германии объявила, что февраль стал самым холодным месяцем в стране с 2012 года.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: