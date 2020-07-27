Синоптик рассказал, какой будет погода в августе 2020

Осадки в августе выпадут в пределах средних многолетних значений / УНИАН

Погода в Украине в августе 2020 года будет теплой и комфортной, а в конце месяца в ряде регионов ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Об этом свидетельствует прогноз погоды озвучили Укргидрометцентра. Синоптик прогнозирует, что средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла). Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

При этом месячное количество осадков ожидается 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как отмечают в Укргидрометцентре, данные наблюдений свидетельствуют, что в августе средняя месячная температура воздуха составляет 17-20 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны местами 21-23 градусов, в горных районах – от 11 до 16 градусов тепла.

Читайте также"Раскочегарит до +36°": украинцев предупредили о надвигающейся жареАбсолютный максимум температуры воздуха в августе составляет 34-41 градусов, в Луганской области - местами 42 градусов, в горных районах – от 26 до 33 градусов.

Как сообщал Главред, ранее синоптик сообщал, что погода в Украине в первой половине августа установится жаркая и засушливая. Столбики термометров будут показывать температурный диапазон в пределах +28…+34 градуса Цельсия.