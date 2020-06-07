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Какой будет погода летом 2020: синоптик пообещала ливни, грады и шквалы

7 июня 2020, 17:01

Погода в Украине будет теплой.

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На погоду повлияло снижение температуры в районе течения Гольфстрим / 1zoom.ru

Погода в Украине летом 2020 будет теплой и достаточно сухой. При этом ожидаются сильные ливни, грады и шквалы.

Такой прогноз погоды на лето дала украинский метеоролог Вера Балабух в интервью украинским СМИ.

Балабух уточнила, что такой погоде пособствует существенное снижение температуры в районе течения Гольфстрим, которое играет чрезвычайно важную роль в циркуляции атмосферы Европы и Америки

"Атлантика – кухня погоды. Сейчас температура поверхности океана снизилась, особенно в районе Гольфстрима, из-за чего уменьшаются риски экстремальной и длительной жары. Поэтому лето этого года будет теплым и достаточно сухим, но с сильными ливнями, градами и шквалами", – отметила синоптик.

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Как сообщал Главред, ранее метеоролог Вера Балабух объяснила, в чем причина такого холодного начала летнего сезона в 2020 году.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать украинцам от погоды в июне 2020. По его словам, июнь начнется и завершится дождями – осадки ожидаются в конце каждой недели.

Погода в Украине синоптик лето прогноз погоды новости Украины Вера Балабух
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