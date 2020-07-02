Жара, ливни и град: синоптик рассказала, чего ждать от погоды

Ослабление жары в Киеве ожидается на выходных, говорит прогноз погоды / Фото pixabay.com

Погода в Украине в пятницу, 3 июля, будет очень жаркой, а на части территории страны - дождливой. В частности, дожди с грозами пройдут на Западе Украины, а также во второй половине дня и на Севере.

Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. По ее словам, во время гроз возможны сильные ливни и шквалы, и даже град с локальными смерчами.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. Днем ​​в Харьковской и Сумской областях возможны локальные дожди.

Температура воздуха в течение дня поднимется до +29… +34 градусов, на Юге и Востоке будет еще жарче - до +36 градусов. В западных областях столбики термометров поднимутся до +23… +28 градусов.

Ветер в Украине - южный и юго-восточный, небольшой или умеренный, прогнозирует синоптик.

Читайте такжеОт засухи до разрушительных наводнений: ученый предупредил о резком изменении климатаПогода в Киеве завтра будет жаркой и без осадков, только вечером возможен локальный грозовой дождь. Днем термометры покажут +32 градуса.

По словам Диденко, ближайшее ослабление жары в Киеве ожидается на выходных, 4 и 5 июля. Однако, оно будет небольшим. Более ощутимо свежий воздух придет в столицу с 8-9 июля.

Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль-2020. По его словам месяц начнется и завершится дождями.