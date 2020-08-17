Ряд областей Украины предупредили о грозе: кому готовиться

Прогноз погоды на завтра для ряда областей Украины грозовой / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что погода в Украине завтра – во вторник, 18 августа, в ряде областей ожидается грозовая.

Грозы прогнозируются днем в западных областях Украины, говорится на сайте Гидрометцентра.

Синоптики отметили, что грозы ожидаются во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

На западе нашей страны ночью максимальная температура может составить +17 градусов, а днем – +30.

Самая жаркая погода на завтра спрогнозирована центральным и южным областям Украины, там ожидается до +31.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook написала, что во вторник в Киеве днем будет около +30 и сухо.Читайте такжеМетеоролог рассказала, какими в Украине будут осень и зима

Погода в Киеве завтра ожидается сухая и жаркая / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык говорил, что в украинском государстве в августе 2020 года средняя температура ожидается +19…+24 градуса.