В Украину вернутся грозы: синоптик назвал "грозовые" регионы

Прогноз погоды для Украины на ближайшие дни cухой.
Погода в Украине на сегодня, – на четверг, 6 августа, спрогнозирована жарка и сухая, ожидается небольшая облачность.
В пятницу, 7 августа, в нашей стране также ожидается жара и не прогнозируются осадки, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, 8 и 9 августа часть украинского государства накроют грозы. У "грозовых" регионах немного снизится температура.
Прогноз погоды для Украины на 8 августа – в каких областях ожидаются грозы:
- Львовская область;
- Ивано-Франковская область;
- Закарпатская область;
- Черновицкая область.
Погода в Украине 9 августа – в областях прогнозируются грозы:
- Волынская область;
- Ровенская область;
- Житомирская область;
- Львовская область;
- Тернопольская область;
- Хмельницкая область;
- Винницкая область;
- Ивано-Франковская область;
- Закарпатская область;
- Черновицкая область.
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Напомним, в июне Украину накрыли грозы, из-за большого количества осадков на западе страны – в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областях, было наводнение, подтоплено много домов.
Автор: Екатерина Присяжнюк