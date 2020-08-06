В Украину вернутся грозы: синоптик назвал "грозовые" регионы

В Украину скоро вернутся грозы, спрогнозировали синоптики / УНИАН

Погода в Украине на сегодня, – на четверг, 6 августа, спрогнозирована жарка и сухая, ожидается небольшая облачность.

В пятницу, 7 августа, в нашей стране также ожидается жара и не прогнозируются осадки, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, 8 и 9 августа часть украинского государства накроют грозы. У "грозовых" регионах немного снизится температура.

Прогноз погоды для Украины на 8 августа – в каких областях ожидаются грозы:

Львовская область;

Ивано-Франковская область;

Закарпатская область;

Черновицкая область.

В Украину скоро вернутся грозы, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода в Украине 9 августа – в областях прогнозируются грозы:

Волынская область;

Ровенская область;

Житомирская область;

Львовская область;

Тернопольская область;

Хмельницкая область;

Винницкая область;

Ивано-Франковская область;

Закарпатская область;

Черновицкая область.

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В Украину скоро вернутся грозы, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в июне Украину накрыли грозы, из-за большого количества осадков на западе страны – в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областях, было наводнение, подтоплено много домов.