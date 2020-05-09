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Заморозки со снегом в мае: украинцев удивил зимний прогноз погоды

9 мая 2020, 20:30

В Украине прогнозируют шквалы и ливни с грозами и градом.

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В Украине прогнозируют заморозки / 1zoom.ru

В ближайшее время в Украине прогнозируется ухудшение погодных условий, в отдельных регионах ожидаются заморозки и мокрый снег.

Прогноз погоды на 12 мая

Как рассказали в Укргидрометцентре, 12 мая пройдут грозовые дожди, на Закарпатье, днем в северных и центральных областях местами значительные дожди, в отдельных районах град, днем – порывы и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 16-21°, на юге до 25°, в западных областях 10-15 °. В Карпатах дождь и мокрый снег, местами значительные осадки.

В Киеве и области 12 мая облачно с прояснениями, грозовые дожди, днем местами значительные дожди, в отдельных районах град, порывы и шквалы северо-западного ветра 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 16-21°.

Прогноз погоды на 13-14 мая

13 мая осадков не ожидается, лишь ночью в восточной и юго-восточной части небольшой дождь; 14 мая ночью без осадков, днем на большей части территории страны небольшой дождь.

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Температура ночью в западных и северных областях 1-7° тепла, 13 мая в Карпатах заморозки в воздухе 0-5°, на остальной территории 5-11° тепла; днем 11-17°, на юге до 20°.

В Киеве и области 13-14 мая без осадков, лишь днем 14 мая небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла; днем 11-16°, передает Укринформ.

Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань рассказал о том, что в начале мая синоптическая ситуация в Украине, в частности период грозовых дождей, была обусловлена влиянием области пониженного давления, которая образовалась между антициклонами над Францией и Средней Волге.

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