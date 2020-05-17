Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Киеве

Завтра в Киеве ожидаются сильные порывы ветра.
Погода в Киеве - в Киевской государственной администрации предупредили жителей города и гостей о порывах ветра 18 мая.
Как пишет пресс-служба КГГА, завтра днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Осложнения погодных условий отвечает уровню опасности (желтом).
Как ранее писал Главред, в понедельник, 18 мая, Украина будет находиться в зоне влияния антициклона, поэтому на значительной части территории осадков не предвидится, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Также напомним, ранее синоптик Виталий Постригань рассказал о том, что в Украине вторая половина мая не сулит существенного потепления, возможны заморозки.