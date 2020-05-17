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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Киеве

17 мая 2020, 17:55

Завтра в Киеве ожидаются сильные порывы ветра.

погода, ветер
Синоптики предупредили о ветре в Киеве 18 мая / Фото pixabay.com

Погода в Киеве - в Киевской государственной администрации предупредили жителей города и гостей о порывах ветра 18 мая.

Как пишет пресс-служба КГГА, завтра днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Осложнения погодных условий отвечает уровню опасности (желтом).

Как ранее писал Главред, в понедельник, 18 мая, Украина будет находиться в зоне влияния антициклона, поэтому на значительной части территории осадков не предвидится, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Также напомним, ранее синоптик Виталий Постригань рассказал о том, что в Украине вторая половина мая не сулит существенного потепления, возможны заморозки.

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