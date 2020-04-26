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"Более +20 и гроза": когда Киеву светят погодные сюрпризы

26 апреля 2020, 10:16

В столице в конце мая серьезно потеплеет, спрогнозировали синоптики.

В Укргидрометцентре сообщили, что в Киеве в конце мая будет до +21 и гроза – Погода в Киеве
В Киеве в конце мая будет до +21 и гроза, сообщили в Укргидрометцентре / УНИАН

Погода на сегодня и на завтра в Киеве, на воскресенье и понедельник, 26-27 апреля, прогнозируется нежаркая – днем максимальная температура ожидается +15 градусов, осадки не предвидятся.

Во вторник, 28 апреля, в столице днем ожидается до +19, а в среду и четверг, 29-30 числа, – до +21-го, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что в последний день апреля в Киеве ожидается гроза.

Погода на завтра в Киеве:

Ночью +4…+6, днем +13…+15 градусов, существенные осадки не ожидаются.

Погода в Киеве на 28-30 апреля:

  • 28 апреля: ночью +4…+6, днем +17…+19 градусов, без существенных осадков;
  • 29 апреля: ночью +8…+10, днем +19…+21, без осадков;
  • 30 апреля: ночью +10…+12, днем +19…+21, дождь.

Ранее был составлен прогноз погоды для Украины на май 2020-го. Синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич говорил, что нашей стране грозят заморозки на поверхности почвы и в воздухе.

погода в Киеве прогноз погоды Укргидрометцентр
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