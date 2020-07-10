Украина превращается в тропики: эксперт предупредила о наводнениях и смерчах с градом

Украинцев предупредили о смерчах

В Украине повышение температуры в теплый сезон способствует увеличению интенсивности конвекции, рассказала заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Как пояснила она в материале на УНИАН, образуются более мощные облака, из которых потом выпадают сильные ливни и град, они часто сопровождаются шквалами и смерчами.

"Следовательно, частота перечисленных явлений и их интенсивность будут расти и в будущем", - предупредила климатолог.

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В то же время по ее словам, в Украине будет наблюдаться одновременное увеличение засушливости и рост интенсивности осадков.

"Вместе с тем следует заметить, что одновременно с ростом проблемы дефицита влаги, осадки становятся более интенсивными. Нередко за несколько часов у нас может выпасть месячная норма осадков, но при этом сумма осадков за сезон или за год меняется незначительно. То есть меняется характер выпадения осадков: они становятся более локальными, уменьшается количество дней с дождями, растет продолжительность бездождевого периода", - добавила Балабух.

Напомним, ранее Балабух рассказала, что в Украине ночная температура летом уже достигает выше 20 градусов. И таких тропических ночей у Украины становится все больше.