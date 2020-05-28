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Синоптики ошарашили прогнозом на лето: стоит ли ждать жары

28 мая 2020, 20:57

В Укргидрометцентре уверены, что тепло придет уже с начала июня.

погода, лето
Синоптики пообещали жаркое лето / Фото pixabay.com

Погода в Украине - украинские синоптики уверены, что лето в нашей стране начнется вовремя и уже в первых числах июня нас будет радовать тепло.

"Лето сто процентов будет и придет в первых числах июня, начиная с 5 числа тепмпература воздуха повысится, будет расти до +25 и больше градусов. Можно говорить, что не будет другого лета, чем жаркое, с большим количеством дней с температурой от +25 до +30 и выше. Лето будет с грозами, локальными выпадениями града, ливнями, шквалами", - сказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в эфире канала "Украина 24".

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"У нас был очень сухой период, и дожди - это просто благо для Украины, пусть они продолжаются. Со временем они закончатся: сегодня - завтра во многих регионах, сначала центральные области и южные, потом северные и западные, будут сильные дожди с количеством осадков от 15 до 30 мм в сутки. Это все нормально, компенсация дефицита осадков, который был зимой и ранней весной", - сказал директор Гидрометцентра.

Напомним, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометеоцентра Татьяна Адаменко заявила, что дожди, которые наблюдаются на территории Украины с прошлой недели, прекратили засуху, при этом угрозы переувлажнения нет.

Погода в Украине

Как сообщал Главред, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в Украине фиксируют одно из самых больших повышений температуры воздуха. По его словам, южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому климату, даже греческому.

Ранее Укргидрометцентр дал прогноз погоды на июнь 2020 в Украине.

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