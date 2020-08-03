Когда в Украину вернется жара: синоптик назвала дату

Погода в Украине снова станет по-летнему жаркой / УНИАН

В Украину возвращается жара. Уже во вторник, 4 августа, температура воздуха днем ​​поднимется до +25…+31 градуса.

Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко в своем Телеграм-канале.

По ее словам, погода в Украине будет определяться антициклоном. Будет солнечно и без осадков. Ветер южный или юго-восточный, 3-8 м / с.

Погода в Киеве во вторник также будет сухой и солнечной. Столбики термометром поднимутся до +28…+29 градусов.

В дальнейшем жара усилится, прогнозирует синоптик.

"Неделя в целом обещает быть без осадков, подсушит воздух антициклон, разве только в конце недели на севере и кое-где на Западе пройдут короткие дожди с грозами", - написала Диденко.

t.me/PohodaNatalka

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Как сообщал Главред, погода в Украине в понедельник, 3 августа, будет определяться антициклоном Claws, который принесет в страну сухую и преимущественно солнечную погоду.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что погода в Украине в августе ожидается теплая и комфортная. Синоптики предупредили, что в конце месяца в ряде регионов нашей страны возможны заморозки на поверхности почвы.