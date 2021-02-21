Какой будет погода в Украине 21 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, самая лютая и снежная украинская зима за последние годы понемногу и аккуратно начинает отступать - в преддверии весны.
В воскресенье, 21 февраля 2021 года, в Украине прогнозируют преимущественно теплую погоду с преобладающей переменной облачностью. Как свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра, лишь в северных и восточных областях страны ожидается выпадение незначительного количества снега.
Прогноз погоды Украина
21 февраля в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях синоптики прогнозируют незначительный снег. Температура в этих областях в дневное время будет колебаться от -1 до +4 градусов по шкале Цельсия. Ночью термометры покажут от -2 до -9.
На остальной территории днем ожидается от +1 до +5 градусов, лишь в Закарпатской области прогнозируют от +6 до +8 градусов. Ночью на западе возможны морозы до -6...-8 градусов, в остальных областях ночью температура будет колебаться от 0 до -5 градусов.
Прогноз погоды в Киеве
В столице сегодня синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха днем в Киеве будет колебаться от +1 до +3 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. Осадков в столице Украины синоптики не прогнозируют.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, какой будет погода в Украине марте 2021 года.
- По его словам, первый месяц весны в Украине будет со снегом,
- Синоптик утверждает, что снег будет идти до начала апреля. Кроме того, в Украине ожидаются температурные качели до Пасхи, которая отмечается в этом году 2 мая.