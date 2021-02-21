Какой будет погода в Украине 21 февраля / УНИАН

В воскресенье, 21 февраля 2021 года, в Украине прогнозируют преимущественно теплую погоду с преобладающей переменной облачностью. Как свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра, лишь в северных и восточных областях страны ожидается выпадение незначительного количества снега.

Прогноз погоды Украина

21 февраля в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях синоптики прогнозируют незначительный снег. Температура в этих областях в дневное время будет колебаться от -1 до +4 градусов по шкале Цельсия. Ночью термометры покажут от -2 до -9.

На остальной территории днем ожидается от +1 до +5 градусов, лишь в Закарпатской области прогнозируют от +6 до +8 градусов. Ночью на западе возможны морозы до -6...-8 градусов, в остальных областях ночью температура будет колебаться от 0 до -5 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха днем в Киеве будет колебаться от +1 до +3 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. Осадков в столице Украины синоптики не прогнозируют.

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