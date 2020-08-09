Украину зальют дожди и накроет резкое похолодание

В Украину придут дожди / УНИАН

В Украине в начале следующей недели на большей части территории страны распространится влажный воздух с севера Атлантики.

Это обусловит неравномерно выпадающие дожди и ослабление жары, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 10 августа, в западных, северных и большинстве центральных областей утром, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, преимущественно с грозами, на остальной территории сохранится сухая погода.

Температура ночью 13-18°С, днем 23-28°С, в южных и восточных областях 29-32°С.

В Киеве - утром и днем небольшой кратковременный дождь, гроза, температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С.

Прогноз погоды на 10 августа / meteo.gov.ua

Во вторник, 11 августа, ночью без осадков, днём в западных, северных, центральных и Харьковской областях местами кратковременные дожди.

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Температура воздуха ночью 13-18°С, в южной части до 22°С, днём в южных, восточных областях и на Закарпатье 27-32°С, на остальной территории 23-28°С.

В Киеве 11 августа ночью без осадков, днём местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°С, днём 25-27°С.

Прогноз погоды на 11 августа / meteo.gov.ua

Ранее заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк подчеркнул, что в Украине все отчетливее проявляются изменения климата, поэтому следует ожидать засуху и разрушительных наводнений.