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Украинцев предупредили о жуткой жаре: где прогнозируют +60°С

Синоптики призывают украинцев по возможности оставаться дома.

6 июля 2020, 08:51
жара
На Херсонщине прогнозируют чрезвычайную жару / УНИАН

В Херсонской области 6-7 июля ожидается сильная жара +40-42°С, рассказали в Херсонском областном центре по гидрометеорологии.

Об этом идет речь в сообщении Центра в Facebook.

"Температура воздуха ночью 19-24 °, днем чрезвычайная жара 40-42°", - предупредили синоптики.

По словам синоптиков, в такую погоду по возможности лучше оставаться дома, ведь солнце наиболее жаркое с 12:00 до 16:00.

"Не выходите на улице от 12 до 16 часов - в эту жару. Температура более 37 градусов - это уже опасно для человеческого организма. Мы прогнозируем, что у нас будет в пределах 40, свыше 40 градусов", - цитирует ТСН начальника Херсонского областного центра по гидрометеорологии Юрия Кирияка.

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"В южных и восточных регионах Украины в ближайшие два дня будут особенно жаркими. Так, в Херсонской области ожидают до 42 градусов тепла в тени, а на поверхности почвы - все 60 градусов выше нуля", - сказано в материале.

Напомним, ранее ученый предупредил о резком изменении климата: Украину ожидают засухи и разрушительные наводнения.

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