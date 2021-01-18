Сильный мороз и снегопад: какой будет погода на Крещение

Погода на Крещение в Украине / УНИАН

Погода в Украине на Крещение будет морозной и со снегом. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, днем на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах ожидается снег. На дорогах местами ожидается гололед. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опуститься в северо-западных областях местами до 25 градусов мороза, днем -11 -16 градусов. На Закарпатье и крайнем юге Украины ночью ожидается -10 -15 градусов, а днем -4 -9 градусов.

В Киеве на Крещение, 19 января, будет холодно и без осадков. На дорогах местами гололед. Ветер западный, 5-10 м/с.

Погода на Крещение во всех областях Украины:

Ужгород – -5 ... -7

Львов – -10... -12

Ивано-Франковск – -10... -12

Тернополь – -10... -12

Черновцы – -10... -12

Хмельницкий – -10... -12

Луцк – -11... -13

Ровно – -11... -13

Житомир – -13... -15

Винница – -11... -13

Одесса – -7... -9

Николаев – -10... -12

Херсон – -10... -12

Симферополь – -5... -7

Кропивницкий- -11...-13

Черкассы – -11...-13

Чернигов – -12... -14

Сумы – -12... -14

Полтава – -12... -14

Днепр – -12... -14

Запорожье – -11... -13

Донецк – -13... -15

Луганск – -13... -15

Харьков- -12... -14

Киев – -13... -15

Приметы о погоде на Крещение:

Если в этот день погода ясная и холодная - лето будет засушливое;

Пасмурная и свежая - к обильному урожаю;

Полный месяц - к большому весеннему разливу;

Звездочная ночь - лето будет сухое, урожай на горох и ягоды;

Снег на Крещение хлопьями - хорошие хлеба уродятся; будет оттепель - к урожаю; ясный день - к неурожаю; ветер подует с юга - будет грозовое лето.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: