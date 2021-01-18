УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Сильный мороз и снегопад: какой будет погода на Крещение

18 января 2021, 20:12

На Крещение Господне Украину заморозит.

Погода на Крещение в Украине / УНИАН

Погода в Украине на Крещение будет морозной и со снегом. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, днем на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах ожидается снег. На дорогах местами ожидается гололед. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опуститься в северо-западных областях местами до 25 градусов мороза, днем -11 -16 градусов. На Закарпатье и крайнем юге Украины ночью ожидается -10 -15 градусов, а днем -4 -9 градусов.

В Киеве на Крещение, 19 января, будет холодно и без осадков. На дорогах местами гололед. Ветер западный, 5-10 м/с.

Погода на Крещение во всех областях Украины:

  • Ужгород – -5 ... -7
  • Львов – -10... -12
  • Ивано-Франковск – -10... -12
  • Тернополь – -10... -12
  • Черновцы – -10... -12
  • Хмельницкий – -10... -12
  • Луцк – -11... -13
  • Ровно – -11... -13
  • Житомир – -13... -15
  • Винница – -11... -13
  • Одесса – -7... -9
  • Николаев – -10... -12
  • Херсон – -10... -12
  • Симферополь – -5... -7
  • Кропивницкий- -11...-13
  • Черкассы – -11...-13
  • Чернигов – -12... -14
  • Сумы – -12... -14
  • Полтава – -12... -14
  • Днепр – -12... -14
  • Запорожье – -11... -13
  • Донецк – -13... -15
  • Луганск – -13... -15
  • Харьков- -12... -14
  • Киев – -13... -15

Приметы о погоде на Крещение:

  • Если в этот день погода ясная и холодная - лето будет засушливое;
  • Пасмурная и свежая - к обильному урожаю;
  • Полный месяц - к большому весеннему разливу;
  • Звездочная ночь - лето будет сухое, урожай на горох и ягоды;
  • Снег на Крещение хлопьями - хорошие хлеба уродятся; будет оттепель - к урожаю; ясный день - к неурожаю; ветер подует с юга - будет грозовое лето.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

погода синоптики прогноз погоды Укргидрометцентр Крещение Господне Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Сильный мороз и снегопад: какой будет погода на Крещение». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Украина "задубнет" до -30 градусов: где разгуляются трескучие морозыУкраина "задубнет" до -30 градусов: где разгуляются трескучие морозы Сегодня Украину заморозит: каким регионам ждать -24 градусаСегодня Украину заморозит: каким регионам ждать -24 градуса "Зима не заканчивается": синоптик предупредил о новом похолодании"Зима не заканчивается": синоптик предупредил о новом похолодании В Украину идет потепление – но пока снова -24°В Украину идет потепление – но пока снова -24° Более -20: Киевщину предупредили о "морозном ударе"Более -20: Киевщину предупредили о "морозном ударе"
Следующий материал

Последние новости

21:00
Вечерок на суженого: как безопасно гадать в Крещенский Сочельник
21:00
Цвета, без которых мода весна-лето 2021 невозможна Фото Видео
20:58
Навального отправили в СИЗО: где будут удерживать оппозиционера Видео
20:53
Лечение COVID-19 в Украине: что для украинцев бесплатно Видео
20:51
Сейсмолог рассказал, почему Украину стало чаще трусить от землетрясений Видео
Реклама
20:32
Купание в ледяной воде на Крещение: врач пояснил, как не заболеть Видео
20:14
Настя Ивлеева разделась для купания в проруби на морозе
20:12
Заграница помогла: популярная у фанатов Трампа соцсеть Parler "перебралась" в Россию Видео
20:12
Сильный мороз и снегопад: какой будет погода на Крещение Видео
20:11
Крещение Господне – приметы, традиции и запреты праздника Видео
20:07
Гороскоп на 19 января для всех: наслаждение любовью и нужные связи Видео
20:00
Лукашенко предрек интернету "увядание" и призвал смотреть телевизор
19:55
Подопытные кролики: шведы вознамерились испытать на украинцах лекарство против COVID-19 Видео
19:48
Генри Кавилл вернулся к съемкам 2 сезона Ведьмака
19:30
У Зеленского назвали три главных задачи в отношениях с США Видео
19:30
Новый скандал с вакциной Pfizer: два человека скончались после прививки Видео
18:56
"Слуга народа" предложила отказаться от переноса рабочих дней
18:43
Лавров разразился обвинениями в адрес Германии и Франции из-за Донбасса Видео
18:34
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
18:27
В ВОЗ заявили, что мир находится на грани катастрофы - какие страны в опасности Видео
Реклама
18:17
В США над Капитолием небо укутали клубы дыма: что произошло Видео
18:06
Эксперт уличил власти во лжи и назвал реальную цену газа Видео
17:56
"Прогулка по любимому Киеву": Ани Лорак вернулась из России
17:56
В Украине закрепят цену на доставку газа: НКРЭКУ опубликовала документ Видео
17:37
У Минска отобрали чемпионат мира по хоккею Видео
17:20
Новый поворот: в Германии экологи мешают достроить Северный поток-2 Видео
17:15
Смерть после укола: медик скончался через 24 часа после вакцины от коронавируса Видео
17:10
Создатели Секса в большом городе заменили Саманту другими героями
16:57
Бизнес Илона Маска в Украине: у Зеленского сделали неожиданное заявление Видео
16:47
"Жаба на трубе и бункерные воры": Навальный разругал власти РФ и призвал к уличным протестам Видео
16:33
В Европе утвердили вакцину Pfizer под давлением - СМИ Видео
16:29
Внедрение "голландских аукционов": УЗ и крупный бизнес заподозрили в сговоре
16:19
В Харькове евробляхеры устроили большую акцию протеста: фото
16:19
Целлюлит: откуда берется и как избавиться от него навсегда Видео
16:06
В США приостанавливают вакцинацию популярной вакциной от COVID-19 Видео
15:55
Украина и мир резко отреагировали на задержание Навального Видео
15:53
В России прямо в отделении полиции Навального арестовали на 30 суток Видео
15:36
Стало известно, когда в Украине откроют кинотеатры и разрешат концерты Видео
15:34
В Ровно кондуктор выгнала подростка на мороз из-за "не таких" денег
15:10
В Украину идет потепление – но пока снова -24° Видео
Реклама
15:08
Стало известно, какой объем контрабанды наркотиков остановили таможенники в 2020 году
15:03
В России запускают съемки украинской Лиги Смеха
14:52
Стало известно о резонансном решении суда по делу обвиняемого в живодерстве Святогора Видео
14:41
Зак Снайдер отменил свои заявления по Лиге Справедливости
14:28
В России лавина накрыла горнолыжную трассу, под снегом дети Видео
14:28
Уменьшает повреждение печени и лечит рак: назван рецепт латте, продлевающий жизнь Видео
14:14
В партии Зеленского назвали коронавирус биологическим оружием Видео
14:08
Украинские певицы попали в скандал из-за концерта перед Лукашенко
13:48
"Мамочкин" политик и адепт Шредера: кто такой Армин Лашет и чего ждать Украине
13:45
Шмыгаль объяснил, почему Украина сможет получить три вакцины от коронавируса Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять