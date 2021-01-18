Сильный мороз и снегопад: какой будет погода на Крещение

На Крещение Господне Украину заморозит.
Погода в Украине на Крещение будет морозной и со снегом. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, днем на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах ожидается снег. На дорогах местами ожидается гололед. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью опуститься в северо-западных областях местами до 25 градусов мороза, днем -11 -16 градусов. На Закарпатье и крайнем юге Украины ночью ожидается -10 -15 градусов, а днем -4 -9 градусов.
В Киеве на Крещение, 19 января, будет холодно и без осадков. На дорогах местами гололед. Ветер западный, 5-10 м/с.
Погода на Крещение во всех областях Украины:
- Ужгород – -5 ... -7
- Львов – -10... -12
- Ивано-Франковск – -10... -12
- Тернополь – -10... -12
- Черновцы – -10... -12
- Хмельницкий – -10... -12
- Луцк – -11... -13
- Ровно – -11... -13
- Житомир – -13... -15
- Винница – -11... -13
- Одесса – -7... -9
- Николаев – -10... -12
- Херсон – -10... -12
- Симферополь – -5... -7
- Кропивницкий- -11...-13
- Черкассы – -11...-13
- Чернигов – -12... -14
- Сумы – -12... -14
- Полтава – -12... -14
- Днепр – -12... -14
- Запорожье – -11... -13
- Донецк – -13... -15
- Луганск – -13... -15
- Харьков- -12... -14
- Киев – -13... -15
Приметы о погоде на Крещение:
- Если в этот день погода ясная и холодная - лето будет засушливое;
- Пасмурная и свежая - к обильному урожаю;
- Полный месяц - к большому весеннему разливу;
- Звездочная ночь - лето будет сухое, урожай на горох и ягоды;
- Снег на Крещение хлопьями - хорошие хлеба уродятся; будет оттепель - к урожаю; ясный день - к неурожаю; ветер подует с юга - будет грозовое лето.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики рассказали, сколько продержится 20-градусный мороз в Украине. Эксперты назвали самый холодный день января.
- Появился прогноз погоды на февраль. В Украину идут лютые морозы и снегопады.
- Синоптик дала неожиданный прогноз на 2021 год. Весна 2021 года может быть засушливой, предупредила Вазира Мартазинова.
Автор: Мария Тупик