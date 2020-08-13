Синоптик предупредила, какая погода ждет украинцев на Маковея 2020

Синоптик дала прогноз погоды в Украине на Медовый Спас 2020 / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра, на праздник Маковея или Медовый Спас (он празднуется 14 августа 2020) будет комфортной. Синоптик Наталья Диденко даже назвала ее "красивой".

По ее словам, дожди ожидаются лишь в Сумской, Полтавской и Харьковской областях: здесь местами возможны грозы.

Теплее всего будет на юге и западе – до +24-28 градусов, а вот на севере местами показатели термометров опустятся до +18 градусов. На остальной территории Украины воздух прогреется до +20-25 градусов.

Несильный ветер дуть будет преимущественно с севера, в западных областях – с юго-востока.

Погода в Киеве 14 августа 2020 будет прохладной и сухой – до +21-23 градусов.

Читайте такжеКогда Спас в 2020 году – Яблочный, Медовый и Ореховый 2020Ранее сообщалось, что погода в Украине изменится в воскресенье, 16 августа: уйдет ощутимая свежесть, в страну придет новое потепление.